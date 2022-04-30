Подоляк назвав дві причини, які заважають швидким результатам переговорів із Росією

Переговорний процес між Україною та Росією іде більш повільно, ніж міг би, через дві головні причини, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

Перша причина, зазначив він, – докази масових воєнних злочинів російської армії в Україні.

«Ми після Стамбульського комюніке отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації в Київській області: у цілій низці наших міст і селищ. Це – перше, що суттєво повпливало на емоційний фон. У тому числі повпливало на потенційні країни-гаранти безпеки: США, Британію, Туреччину, – і змінило хід та плин цих переговорів», – пояснив Подоляк.

Друга причина, що вплинула на переговорний процес, – військовий потенціал Росії, яка хоче довести свою силу.

«У Російської Федерації, хто б що не говорив, – ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни, і вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовждували боятись», – розповів антикризовий радник голови ОП.

Загалом, за словами Подоляка, українській делегації дуже важко «сидіти за столом переговорів із представниками середньовіччя».

Він також зазначив, що наразі не бачить підстав для проведення очної зустрічі переговорних груп України та Росії, як і підстав для особистих преговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Попередня зустріч української та російської делегацій у форматі наживо відбулася у Стамбулі 31 березня. Наразі переговорний процес триває у відеоформаті на рівні робочих підгруп.