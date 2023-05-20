Подоляк перерахував питання, які Україна порушуватиме на саміті G20

Під час засідання саміту G7 влада України порушуватиме питання збільшення озброєння, переформатування військових альянсів, створення спеціального трибуналу, надання гуманітарної та фінансової допомоги, зазначив в ефірі телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Буде запропоновано світу ще раз почути, що якщо війна йде такого типу, який пропонує Росія сьогодні, тобто війна за порушення міжнародного права, за злам концепції суверенітету і територіальної цілісності, то безумовно, Україна має отримати паритетний обсяг різних видів зброї та компоненти, які ще в нас відсутні», – сказав Подоляк.

За його словами, мова йтиме «про далекобійні ракети, постачання в Україну бронетехніки та снарядів важких калібрів». Також, за інформацією радника керівника ОП, підніматиметься питання переформатування військових альянсів, переформатування міжнародних майданчиків. Третьою складовою буде питання про спеціальний трибунал, тому що саме він «допоможе юридично зафіксувати фінал війни», додав Подоляк.

«Водночас не буде ігноруватися гуманітрна та фінансова складова цієї війни, тому що коли нападає країна, яка десятиріччями накопичувала певний ресурс для експансій та атакувала основні промислові регіони, то треба зважати на потребу України в додатковій фінансовій підтримці»,– наголосив він.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком. З останніми двома Зеленський зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».