17 травня повітря в Україні прогріється до «літніх» градусів – синоптики

Температура повітря в більшості регіонів України у п’ятницю, 17 травня, прогріється вдень до 26-ти, подекуди 30-ти градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

«17 травня у західній частині дощі, подекуди грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, в Карпатах 4-9 тепла; вдень 21-26, у південній частині місцями 28-30, на Закарпатті та Прикарпатті 16-19», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко уточнює, що дощі будуть періодичними практично всюди, крім півдня, Сумщини та Харківщини.

«П’ятниця в Україні знову демонструватиме градуси, які б більше годилися літу», – вказує синоптик.

За її даними, завтра у Києві є ймовірність дощу з грозою, температура +24+26 градусів.

«17 травня на Київщині переважно без опадів. Вітер східний, помірний. Температура вночі 14-16, вдень 23-25», – повідомляє Укргідрометцентр.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що стійкий перехiд середньої добової температури повiтря через +15, що є клiматичним показником початку лiта, вiдбувається спочатку на Закарпаттi та у південній частині України – у першiй половинi травня, на рештi території – в другiй половинi мiсяця.