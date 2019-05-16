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16 травня 2019, Київ 23:03
Новини | Суспільство

17 травня повітря в Україні прогріється до «літніх» градусів – синоптики

Завтра українцям обіцяють від 26 до 30 градусів тепла

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Температура повітря в більшості регіонів України у п’ятницю, 17 травня, прогріється вдень до 26-ти, подекуди 30-ти градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

«17 травня у західній частині дощі, подекуди грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, в Карпатах 4-9 тепла; вдень 21-26, у південній частині місцями 28-30, на Закарпатті та Прикарпатті 16-19», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко уточнює, що дощі будуть періодичними практично всюди, крім півдня, Сумщини та Харківщини.

«П’ятниця в Україні знову демонструватиме градуси, які б більше годилися літу», – вказує синоптик.

За її даними, завтра у Києві є ймовірність дощу з грозою, температура +24+26 градусів.

«17 травня на Київщині переважно без опадів. Вітер східний, помірний. Температура вночі 14-16, вдень 23-25», – повідомляє Укргідрометцентр.

/**/ /**/ /**/ 1 травня з південного заходу Європи в Україну прийде дощовий циклон Valentin
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Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що стійкий перехiд середньої добової температури повiтря через +15, що є клiматичним показником початку лiта, вiдбувається спочатку на Закарпаттi та у південній частині України – у першiй половинi травня, на рештi території – в другiй половинi мiсяця.

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