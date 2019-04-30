Травень почнеться з дощів, середня місячна температура очікується +15+18 – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що середня мiсячна температура повiтря у травні 2019 року передбачається в межах 15-18 градусів тепла, в гірських районах 11-13, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

«Місячна кількість опадів очікується 34-89 міліметрів, в Карпатах до 134 міліметрів», – йдеться в повідомленні гідрометцентру.

Крім того, за даними синоптиків, у перші два дні травня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься помірна (другого рівня) сніголавинна небезпека.

«Першого травня в Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи. Пройдуть у більшості областей дощі, місцями до помірних і навіть сильних. Південна наша частина зазнає впливу циклону трохи менше, там вже аж надвечір дощів побільшає. Приазов’я взагалі спробує утриматися у середу без опадів. Вітер посилиться практично повсюди в Україні, подекуди навіть до штормових поривів», – повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Згідно з повідомленням, температура повітря буде найнижчою на заході та півночі (+9+14 градусів вдень), найвищою – на півдні та у центральних областях, +15+22 градуси.

«У Київ завтра циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодну погоду, +11+13 градусів. З четверга, 2 травня, почне теплішати», – додала Діденко.

Напередодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов в низці українських регіонів.