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24 червня 2020, Київ 00:47
Новини | Події

Погода на 24 червня: сильні дощі на заході та грози на більшій території країни

Гідрометцентр попереджає про грози та дощі в Україні

В Україні у середу, 24 червня, продовжаться дощі та грози. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Грози очікуються по всій території країни, окрім східних областей. В окремих районах прогнозують град та шквали вітру 15-20 м/с.

У західних областей, які зараз потерпають від паводків, завтра очікуються значні дощі першого, жовтого, рівня небезпечності.

Повінь у Західній Україні: затоплені Прикарпаття і Буковина (відео)
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Повінь у Західній Україні: затоплені Прикарпаття і Буковина (відео)

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У ДСНС попередили, що 24 червня через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя.

У вівторок, 23 червня, через погіршення погодних умов на Прикарпатті і Буковині оголосили «червоний» рівень небезпеки. Унаслідок потужних злив гірські річки у Карпатах завдали шкоди місцевим дорогам. У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби і відрізала під’їзди до декількох сіл на її берегах. Підвищення рівня води зафіксували також на Пруті і його притоках.

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