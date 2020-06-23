Погода на 24 червня: сильні дощі на заході та грози на більшій території країни

В Україні у середу, 24 червня, продовжаться дощі та грози. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Грози очікуються по всій території країни, окрім східних областей. В окремих районах прогнозують град та шквали вітру 15-20 м/с.

У західних областей, які зараз потерпають від паводків, завтра очікуються значні дощі першого, жовтого, рівня небезпечності.

У ДСНС попередили, що 24 червня через максимальне підвищення рівня води у річці Прут у Чернівецькій області може затопити кілька сіл, а також сільськогосподарські угіддя.

У вівторок, 23 червня, через погіршення погодних умов на Прикарпатті і Буковині оголосили «червоний» рівень небезпеки. Унаслідок потужних злив гірські річки у Карпатах завдали шкоди місцевим дорогам. У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби і відрізала під’їзди до декількох сіл на її берегах. Підвищення рівня води зафіксували також на Пруті і його притоках.