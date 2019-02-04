В Україну йде похолодання – переважно нічне – синоптики

Найближчими днями в Україні очікується незначне похолодання, яке головним чином буде відчутним уночі, повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Це не буде сильний і навіть помірний мороз, проте після теперішніх +2+7 градусів прийдуть денні 0+3 градуси, місцями до -1-3 градусів. Взагалі, похолодання більше торкнеться нічного часу доби, очікується -1-4 градуси. У другій половині тижня на Сході, ймовірно, у нічні години до -6-11 градусів. Тобто похолодання переважно підсушить довкілля і посилить ожеледицю», – повідомила синоптик у Facebook.

Діденко зазначила, що похолодання триватиме до кінця тижня, а орієнтовно з 10 лютого в Україну прийде чергове потепління.

За даними Укргідрометцентру, 5 лютого в Україні без опадів, лише на Прикарпатті, Закарпатті та в північних областях вдень місцями невеликий мокрий сніг. У південних, центральних та східних областях туман; на дорогах північної частини подекуди ожеледиця. Температура протягом доби від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, 5 лютого у горах і на високогір’ї Закарпатської та Львівської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.