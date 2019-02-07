З неділі в Україні знову потепліє – синоптики

Після кількаденного зниження температури повітря, відчутного переважно у нічні години, до України знову прийде потепління. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, потепління очікується із неділі, 10 лютого.

«П’ятниця та субота ще побудуть холодними, з неділі знову потепліє», – повідомила Діденко.

За даними Укргідрометцентру, середня денна температура повітря з неділі становитиме від 2 до 6 градусів тепла, нічна температура коливатиметься в межах –1+1. Наступний тиждень позначиться періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, вказують синоптики.

7 лютого в Україні без опадів. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Температура вдень від 2 морозу до 3 тепла, на крайньому заході України 4-6 тепла.