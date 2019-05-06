7 травня в Україні очікується мокрий сніг – синоптики

В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають про погіршення погодних умов, зокрема у західних областях, де 7 травня очікується сильний дощ, у Карпатах з мокрим снігом, пориви вітру 15-20 м/с, протягом доби заморозки 0-3 градуси.

«7 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, подекуди грози, у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі…Температура у західних областях вночі 2-7, вдень 7-12; на решті території вночі 10-15, вдень 15-20, на Лівобережжі 21-26», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, що погоду 7 травня в Україні визначатиме циклон Xerxes.

«Вітер віятиме з північного заходу, поривчастий, до сильного. На сході напрямок вітру – південно-східний і лагідніший», – повідомила синоптик.

Вона уточнила, що у Києві вівторок буде «з дощами та рвучким вітром», температура повітря у столиці найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень +15+17 градусів.

«Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до +10+13, 9 травня потепліє до +15+17», – додала Діденко.

Цими вихідними циклон із півночі приніс в окремі регіони Європи зниження температури повітря і короткочасні опади у вигляді мокрого снігу, зокрема у Нідерландах, Бельгії, Франції та Німеччині.