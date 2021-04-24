Вербна неділя в Україні буде холодною – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що через арктичне повітря із північного заходу зумовить у неділю, 25 квітня, холодну погоду в Україні.

Згідно з повідомленням, 25-26 квітня у західних, північних, центральних та східних областях вночі очікуються заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура 6-11° тепла. У південній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-16° тепла.

Як додала у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, також очікуються періодично дощі у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат, у горах – мокрий сніг.

«У Києві Вербна неділя також відзначиться свіжістю, вночі до заморозків, вдень +8 градусів. Є ймовірність опадів, але незначна», – зауважила Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, потепління в Україні очікується з 28 квітня.

На 25 квітня для християн східного обряду припадає Вербна неділя, після якої у вірян розпочинається Страсний тиждень перед Великоднем.