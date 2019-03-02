Найближчої ночі в Україні буде подекуди до 15 градусів морозу – синоптики

Українські синоптики попереджають, що найближчої ночі в окремих регіонах країни очікується пониження температури повітря до -15 градусів.

«3 березня в Україні без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11 морозу, на Сумщині та Чернігівщині подекуди 12-15 морозу, вдень 2-7 тепла, на Лівобережжі від 2 морозу до 3 тепла», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко теж зазначила, що ясне небо, без хмарного захисту, дозволить найближчої ночі «добре поморозити повітря», але вдень у неділю потепліє.

«У Києві найближча ніч щипатиметься, до -6-8 градусів, завтра вдень потепліє до +3+6 градусів. Буде сухо та вітряно. З понеділка потепління посилиться, але не без дощу», – написала синоптик на сторінці у Facebook.

Раніше синоптики прогнозували, що у вихідні ночі ще будуть морозними, але з початком наступного тижня температура повітря дещо підвищиться.