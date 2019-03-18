Квітень і травень в Україні будуть теплішими, ніж зазвичай – Академія наук

Квітень і травень в Україні будуть теплішими, ніж зазвичай, повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Національної академії наук Вазіра Мартазінова.

«У квітні ми очікуємо температуру на два градуси вище за середні багаторічні значення по всій території України. Природно, я думаю, що буде ще вище, але, як правило, ми обмежуємося двома-трьома градусами вище норми. Тобто середньомісячна температура у квітні буде від дев'яти з половиною до одинадцяти градусів по всій території України», – сказала Мартазінова.

За її словами, у травні температура повітря також очікується на два градуси вище за норму по всій території України. При цьому температура в західних областях очікується на рівні 15-17 градусів, а на решті території України середньомісячна температура очікується на рівні 17-19 градусів.