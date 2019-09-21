ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 22 і 23 вересня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 22 і 23 вересня.

«22 вересня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності). 22 вересня вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки 0-3°(ІІ рівень небезпечності). 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності). По Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», – розповіли в ДСНС.

У відомстві додали, що в Києві 22 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).