Рятувальники попереджають про хуртовину в Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про хуртовину в Карпатах та пориви вітру 20-25 метрів на секунду.

За даними рятувальників, у більшості областей України спостерігатимуться пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Укргідрометцентр прогнозує дощ зі снігом в західних, північних та східних областях. На півдні та в центрі України очікують дощову погоду. Температура повітря коливатиметься від двох до дев’яти градусів тепла в залежності від регіону.

Найхолодніше буде у Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. Там очікують від двох до чотирьох градусів.

Найтепліше буде в Одеській та Миколаївській областях (7-9 та 6-8 градусів тепла відповідно).