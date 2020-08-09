На заході та півночі тиждень почнеться з грози – «Укргідрометцентр»

На заході, півночі та в більшості центральних областей України в понеділок, 10 серпня, очікується гроза, повідомив «Укргідрометцентр».

«10 серпня у західних, північних та більшості центральних областей вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с», – заявили в «Укргідрометцентрі».

У південній частині країни вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів, вдень – 29-32 градуси. В інших регіонах – 13-18 градусів вночі й 23-28 градусів вдень.