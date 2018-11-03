Конституційний суд України відмовив Поклонскій у відкритті провадження за її скаргою

Конституційний суд України відмовив депутату Держдуми Росії Наталії Поклонскій у відкритті провадження за скаргою щодо конституційності деяких положень Кримінально-процесуального кодексу України (КПК).

Як мовиться у рішенні суду, Поклонська просила розглянути конституційність положень частини 3 статті 309 і положень частини 4 статті 399 КПК.

Її скарга пов’язана з тим, що слідчий суддя Печерського суду Києва 20 вересня 2017 року надав дозвіл на здійснення спеціального попереднього розслідування за підозрою Поклонскій. На її думку, таким рішенням порушено «конституційне право на судовий захист».

Конституційний суд вирішив відмовити Поклонскій через «неприйнятність конституційної скарги». Повідомляється, що це рішення є «остаточним».

10 жовтня кореспондент Радіо Свобода розповів, що прокуратура Автономної республіки Крим підписала підозру Наталії Поклонській за трьома епізодами: заборона Меджлісу кримськотатарського народу, як «екстремістської організації»; затвердження обвинувального вироку щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за «організацію масових заворушень»; участь Поклонської в розслідуванні щодо українського режисера, російського політв’язня Олега Сенцова.