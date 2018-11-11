Польща відзначає 100 років незалежності

У Польщі 11 листопада відзначають 100 років незалежності. Основні урочистості проходять у Варшаві.

Правляча партія «Право і справедливість» відзначає свято окремо від опозиції, в соборі Божого провидіння в Варшаві. У ньому зібралися президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький і лідер «Права і справедливості» Ярослав Качинський.

До Варшави також прибув Голова Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він поклав квіти до пам’ятника Юзефа Пілсудського.

Незалежність Польщі святкують і за кордоном: в кольори польського прапора підсвітять знамениті Пізанську вежу, єгипетські піраміди, пам’ятник Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро і хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї.

У Київській фортеці напередодні зі свічок виклали герб Польщі.

У річницю незалежності Польщі також щорічно проводиться марш націоналістів у Варшаві. В останні роки він часто закінчувався зіткненнями з поліцією. Цього року мер Варшави заборонила марш націоналістів, але суд пізніше скасував її рішення. Націоналісти погодилися приєднатися до державного маршу незалежності. Але загроза інцидентів не зникла, пише польська газета «Виборча».

11 листопада 1918 маршал Юзеф Пілсудський, лідер руху за незалежність Польщі під час Першої світової війни, прибув до Варшави і оголосив про незалежність країни.

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