Суд у Києві 16 червня розгляне справу за звинуваченням Поляка у кнопкодавстві

Печерський районний суд Києва 16 червня проведе судове засідання у справі члена депутатської групи «Довіра» Владіслава Поляка, підозрюваного у кнопкодавстві. Як йдеться в повідомленні на сайті суду, засідання почнеться о 12:30.

Минулого тижня Владіслав Поляк у коментарі Радіо Свобода зазначив, що вважає підозру Офісу генпрокуратури щодо себе необґрунтованою.

На уточнення, чи вдавався він до неперсонального голосування під час пленарного засідання 21 лютого 2020 року (на підставі чого і було порушене провадження щодо нього), Поляк відповів: «Ні. Абсолютно».

За словами депутата, він вже давав свідчення, однак «не пам’ятає», чого саме вони стосувалися.

21 лютого 2020 року рух «Чесно» зафіксував, як під час розгляду правок до законопроєкту про ринок землі позафракційний (на той час) мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк кілька разів поспіль кнопкодавив за свого сусіда.

Це відео одразу набуло широкого резонансу у ЗМІ та спонукало Офіс генерального прокурора того ж дня вперше в історії України порушити кримінальне провадження через неособисте голосування народного депутата.

Майже за рік – 12 лютого 2021-го – генпрокурорка Ірина Венедіктова підготувала Поляку підозру, однак для її отримання він особисто не з’явився та не повідомив про причини своєї неявки.

У коментарі Радіо Свобода депутат запевнив, що підозру таки отримав.

Якщо його провину доведуть у суді, то Поляк повинен буде сплатити за неперсональне голосування штраф від 51 000 до 85 000 гривень.