Національна поліція очікує провокацій під час заходів 9 травня, присвячених завершенню Другої світової війни. Це обговорювали під час селекторної міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, за участю голови Національної поліції України Ігоря Клименка та заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

У поліції повідомили, що завтра в Україні заплановано 340 заходів.

«Ми не стаємо на бік тієї чи іншої сили, ми маємо право висловлювати тільки точку зору закону. А по закону у нас тривають карантинні заходи. Звертаюся до всіх співробітників: не треба штрафувати бабусь та дідусів, які хочуть покласти квіти. Треба забезпечити їхній безперешкодний доступ до місць покладання квітів з дотриманням карантинних заходів. Громадяни, які хочуть вшанувати загиблих у Другій світовій війні, мають зробити це. Утім для нас безпека людей – на першому місці», – наголосив Клименко.

Також під час наради наголосили на необхідності дотримання виконання закону про декомунізацію та недопущення використання забороненої символіки.