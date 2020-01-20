Поліція склала адмінпротоколи за напад на антифашистську акцію у Києві

Поліція Києва повідомила, що відпустила всіх 11 затриманих під час акції проти ультраправого насильства на Михайлівській площі у Києві після того, як в учасників демонстрації кидали петарди.

«Після з’ясування усіх обставин та відібраних пояснень правоохоронці відпустили затриманих осіб. За вчинення правопорушень відносно них складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – мовиться у повідомленні на фейсбук сторінці відомства.

Як повідомили раніше у правозахисному центрі «Зміна», 19 січня близько 20 людей вийшли на акцію пам’яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової. Такі акції відбуваються у кількох країнах світу на знак протесту проти ультраправого насильства. Водночас, як зазначається, відбувався і контрмітинг, учасники якого намагалися кидати яйця в опонентів, а також підірвали дві петарди, коли ті йшли геть після завершення акції.

Тоді поліція заявила про затримання 11 осіб.

Станіслава Маркелова та Анастасію Бабурову вбили 19 січня 2009 року в Москві.

Російський суд у 2011 році засудив двох членів неонацистського угруповання за вбивства Маркелова і Бабурової. Микита Тіхонов отримав довічний термін ув’язнення, а його подруга, Євгенія Хасіс, 18 років в’язниці за співучасть у цих вбивствах.

Як Маркелов, так і Бабурова були відомими борцями проти ультра-націоналістичного насильства в Росії і неодноразово отримували погрози, пов’язані з їхньою діяльністю.