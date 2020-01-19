У Москві затримали близько 10 людей на ході в пам'ять про вбитих неонацистами адвоката і журналістку

У столиці Росії Москві на узгодженій із владою ході зі вшанування пам'яті адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, вбитих неонацистами 11 років тому, затримали понад 10 людей.

Поліцейські вихоплювали людей із натовпу по ходу руху колони і забирали в автозаки. Про причини затримань поки що не повідомляють. Відомо, що активіст Костянтин Фокін був затриманий ще до початку ходи за плакат, на якому було написано «Путін, йди!».

Сутичок під час ходи не було. Учасники акції, крім покладання квітів на місці загибелі Маркелова і Бабурової, висловили протест проти переслідувань політичних активістів, тортур і репресій. Організатори акції зазначили, що якщо раніше основна загроза антифашистам виходила від неонацистів, то тепер вона виходить від влади Росії.

Деякі учасники ходи несли в руках конституцію Росії в знак протесту проти «конституційного перевороту», яким вони називають запропоновані президентом Володимиром Путіним поправки до основного закону країни.

Всього в щорічній антифашистській ході пам'яті Маркелова і Бабурової взяли участь близько півтори тисячі осіб.

Російський суд у 2011 році засудив двох членів неонацистського угруповання за вбивства Маркелова і Бабурової. Микита Тіхонов отримав довічний термін ув’язнення, а його подруга, Євгенія Хасіс, 18 років в’язниці за співучасть у цих вбивствах.

Як Маркелов, так і Бабурова були відомими борцями проти ультра-націоналістичного насильства в Росії і неодноразово отримували погрози, пов’язані з їхньою діяльністю.