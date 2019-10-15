Поліція: 4 людини загинули, ще 7 травмовані в ДТП на Миколаївщині

Чотири людини загинули, ще семеро травмовані в дорожньо-транспортній пригоді в Арбузинському районі Миколаївської області, повідомила поліція регіону. Серед загиблих – семирічна дівчинка.

На 103-му кілометрів дороги Благовіщенське-Миколаїв зіштовхнулися «Москвич-2141» та Opel Vectra.

Провадження відкрите за статтею 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За даними поліції, у січні-серпні 2019 року в Україні сталося 100 236 ДТП. У них загинула 1991 людина, ще 20 218 отримали травми.