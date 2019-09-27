ДБР затримало співробітника поліції охорони, причетного до ДТП в Броварах

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника поліції охорони, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту в місті Бровари Київської області, повідомляє пресслужба Бюро.

«Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними ДБР, працівник поліції охорони у стані алкогольного сп’яніння в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок наїзду загинула жінка, її чоловік і ще одна людина – велосипедист – отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі вирішується питання про повідомлення правоохоронцю про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини або тяжких тілесних ушкоджень.

«Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомляють у ДБР.

Поліція Київської області 26 вересня повідомила про ДТП у Броварах за участю співробітника правоохоронних орг, внаслідок якого загинула жінка, ще двоє людей отримали травми. За даними поліції, що аварії був причетний співробітник поліції.