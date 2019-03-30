На Рівненщині після щеплення померло шестимісячне немовля

Сьогодні відділ комунікації поліції Рівненської області повідомив про початок досудового розслідування щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

Йдеться про смерть шестимісячної дівчинки, яку вакцинували 29 березня згідно календаря щеплень – від поліомієліту та гепатиту – в одному з медичних закладів міста Костопіль .

Щеплення провели близько о пів на другу дня, однак вже о 17-й годині в дитини різко погіршився стан здоров’я. Як повідомила речниця поліції Марія Юстицька, батьки викликали «швидку», але дитина померла ще до приїзду лікарів.

Призначена судово-медична експертиза.

Оральну поліомієлітну вакцину медики вважають безпечною і стверджують, що її можна давати хворим дітям, котрі мають симптоми грипу чи застуди.

В Календарі щеплень залишаються обов’язкові вакцинації проти гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правцю, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

Всесвітня організація охорони здоров’я вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації.