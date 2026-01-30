Голова Нацполіції про вбивство поліцейських на Черкащині: «бойовий статус не є виправданням»

Голова Національної поліції Іван Вигівський вперше прокоментував стрілянину в Черкаській області, внаслідок якої раніше цього тижня загинули четверо поліцейських.

Як заявив він у коментарі виданню «Цензор», слідчі й оперативники за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції прибули в село на Черкащині для обшуків у чоловіка, якого підозрювали у скоєнні тяжкого злочину.

«На місці поліцейські повідомили йому щодо початку проведення слідчих дій. Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій. І в тому числі до вогневого контакту. Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Втім він забарикадувався і не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів. У цей час – і саме ці хвилини стали критично важливими – він непомітно покинув територію домоволодіння і влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості», – сказав Вигівський.

Голова Нацполіції зазначив, що підозрюваний розстрілював поліцейських із засідки за 500 метрів від свого будинку. «При тому, коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано», – додав він.

«Ми з повагою ставимось до усіх військових і ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю», – підсумував голова Нацполіції.

27 січня Вигівський без деталей повідомив, що на Черкащині четверо поліцейських загинули, ще один зазнав поранень під час затримання підозрюваного у скоєнні вбивства.

Пізніше у коментарі Суспільному начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима повідомив, що загиблий підозрюваний – місцевий житель, 59-річний колишній військовослужбовець, якого підозрювали у причетності до скоєння замаху на вбивство в грудні 2025 року на території Корсунського району.