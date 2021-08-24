Поліція повідомила про спробу самопідпалу і акт вандалізму в центрі Києва

Поліція Києва повідомила про два інциденти, що сталися в центрі столиці під час урочистих заходів до Дня Незалежності 24 серпня: спроба самопідпалу і пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА.

«25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною і підпалив. «Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували і викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує», – заявили в поліції. Там наразі не знають обставин цієї події і мотивів такого вчинку.

Крім того, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство» через пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА.

«Сьогодні близько 13-ї години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували і почали перевірку. На місці правоохоронці з’ясували, що до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік й облив себе та флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські заявили про затримання порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження.

У КМДА повідомили, що чоловік залив фарбою постамент із державним прапором і табличкою «Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року», а біля самої таблички залишив відбиток руки з червоної фарби.

Працівники комунальних служби прибрали наслідки акту вандалізму на Хрещатику, додали в КМДА.

У центрі Києва від ранку 24 серпня відбувалися урочистості до Дня Незалежності України, зокрема парад військ і Хода захисників.