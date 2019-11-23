На Марші пам’яті трансгендерних людей в Києві затримали 6 осіб за дрібне хуліганство – поліція

Шістьох людей затримали за спроби завадити Маршу пам’яті трансгдендерних людей в Києві 23 листопада, заявляє поліція столиці.

Як зазначають у пресслужбі поліції, правоохоронці разом із військовими Національної гвардії забезпечували порядок на Михайлівський площі, де відбувалася хода.

«Під час проведення акції противники заходу намагалися прорвати поліцейський кордон, аби завадити проведенню ходи та влаштували штовханину з правоохоронцями. За протиправні дії поліцейські затримали шістьох найбільш активних громадян та доставили до територіального управління поліції», – повідомляють правоохоронці.

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Згодом, додає пресслужба, на затриманих склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство і відпустили. Кваліфікація передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або арешт до 15 діб.

Марш пам’яті трансгендерних людей відбувся в центрі Києва 23 листопада. Його провела громадська організація «Інсайт» з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію. У світі цей день зазвичай відзначають 20 листопада.