Поліція фіксує масові повідомлення про мінування об’єктів в Україні

Національна поліція повідомляє, що фіксує масові повідомлення про мінування об’єктів в Україні.

«30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях і Києві.

«Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилася. Триває перевірка щодо інших об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Поліція Києва, зі свого боку, зазначила, що подібні повідомлення «часто є черговою інформаційною атакою ворога», однак, попри це кожна адреса «ретельно відпрацьовується нарядами поліції».

Восени в Україні спостерігалися затримки в русі поїздів через надходження повідомлень про замінування.

В Україні до правоохоронців регулярно надходять повідомлення про мінування різних об’єктів. Після отримання таких даних проводиться евакуація та перевірка на наявність небезпечних предметів. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності є правопорушенням, яке карається відповідно до Кримінального кодексу.

Восени 2024 року органи влади, школи, бізнес-центри, готелі, редакції (в тому числі Радіо Свобода), посольства та інші об’єкти та відомства по всій Україні масово отримали лист з повідомленням про «загрозу терористичного акту» і «замінування». Проводилася евакуація.

Правоохоронці перевірили об’єкти, щодо яких надійшли повідомлення про замінування, – всі вони виявились неправдивими.



Як повідомляли у пресслужбі Нацполіція, більшість повідомлень надійшла з російських IP-адрес, було опрацьовано понад 2000 викликів, переважно це інформація про мінування адмінбудівель.

Читайте також: Поліція про вчорашнє «мінування» по всій Україні: більшість повідомлень надійшла з російських IP-адрес