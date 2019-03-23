Поліція взяла під охорону 199 окружних виборчих комісій – Фацевич

Поліцейські взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій, повідомив 23 березня заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

«Ми переходимо вже в практичний етап реалізації забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу. Від сьогодні ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії, їх 199. По всій території держави залучено більше 400 працівників поліції цілодобово для забезпечення охорони окружних виборчих комісій. Ми починаємо відслідковувати і беремо під контроль завезення бюлетенів до окружних виборчих комісій», – повідомив він на брифінгу.

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За словами Фацевича, на наступному тижні, після завезення бюлетенів до дільничих виборчих комісій, поліція охоронятиме і їх також.

Крім того, заступник голови Нацполіції повідомив, що з початку передвиборчої компанії поліція зареєструвала 3 787 заяв та повідомлень щодо неї, за 202 з них 202 відкрила кримінальні провадження. За даними поліції, 93 з цих проваджень пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 109 – із проведенням передвиборчої кампанії. Також поліцейські склали 606 адміністративних протоколів.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.