Поліція зареєструвала понад 16 тисяч звернень про порушення на місцевих виборах

Національна поліція зареєструвала 16 664 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства в період з 5 вересня до 21 листопада – про це йдеться в заяві НПУ.

Повідомлення стосувалися, поміж іншого, незаконної агітації, порушень правил щодо друкованої агітації та її розміщення, підкупу виборців.

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Крім того, поліцейські склали 2 480 адміністративних протоколів за порушення на виборах. Також зареєстровані 1 154 кримінальних справ, пов’язаних із виборами.

Серед основних статей: перешкоджання здійсненню виборчого права, підкуп виборця, фальсифікація, пошкодження чи знищення виборчої документації, незаконне використання виборчого бюлетеня, порушення правил фінансування партії та таємниці голосування.

120 людям повідомили про підозру за 95 кримінальними справами.

22 листопада має відбутися другий тур виборів міських голів у 11 містах: Львові, Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Полтаві, Миколаєві, Слов’янську, Рівному, Нікополі, Ужгороді та Черкасах. 25 жовтня жоден із кандидатів у цих містах не набрав 50%+ голосів виборців.