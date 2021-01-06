Поліція і рятувальники посилять заходи безпеки на Різдво – МВС

Понад 25 тисяч поліцейських і 1,5 тисячі службовців Національної гвардії патрулюватимуть під час святкування Різдва, повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на першого заступника міністра Сергія Ярового.

За повідомленням, поліцейські та нацгвардійці чергуватимуть біля храмів та в місцях масового скупчення людей.

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«За підрахунками правоохоронців, у святкових заходах з нагоди Різдва планують взяти участь близько 600 тисяч громадян. На свято Різдва Христового до забезпечення порядку та безпеки будуть залучені більше 25 тисяч поліцейських та 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії», – заявив Яровий.

Із 6 по 11 січня рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи. Вони також, зазначають у МВС, обстежили церковні споруди напередодні Різдва. За даними Ярового, на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників, 2 тисячі одиниць техніки і вісім літаків.

7 січня українські православні церкви та Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).