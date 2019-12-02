ГПУ: поліція встановила підозрюваних у нападі на Лємєнова

Національна поліція України під процесуальним керівництвом прокуратури встановила осіб, підозрюваних у нападі на одного з членів другої кадрової комісії Генеральної прокуратури, юриста й експерта у сфері антикорупційної політики, громадського активіста Олександра Лємєнова, повідомляє пресслужба ГПУ.

«Після перевірки камер відеонагляду в районі вчинення злочину слідство вийшло на ймовірних нападників, а також на особу, яка привезла їх до місця нападу і забрала звідти на автомобілі. 27 листопада 2019 року за місцем проживання вказаних осіб провели обшуки, одного з підозрюваних затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Другого учасника нападу оголошено в розшук», – йдеться в повідомленні.

Напад на Лємєнова стався вранці 8 листопада. За словами активіста, двоє невідомих вдарили його і розпилили в обличчя подразливий газ.

Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».

Олександр Лємєнов раніше співпрацював із Радіо Свобода в рамках проєкту #ТОЧНО. Відомий роботою в громадських рухах «Чесно» і «Реанімаційний пакет реформ». Спеціалізується на висвітленні проблем корупції та правових аспектах взаємодії держави з бізнесом.