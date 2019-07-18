Порядок під час виборів охоронятимуть понад 131 тисяча правоохоронців – МВС

Порядок на позачергових виборах до Верховної Ради гарантуватимуть понад 131 тисяча правоохоронців, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Загалом у нас будуть залучені 131 тисяча 192 співробітники МВС, з яких понад 73 тисячі – співробітники Національної поліції. Підрозділи МВС повністю готові до виконання поставлених завдань і напередодні, і в день виборів», – наголосив він.

Раніше в поліції повідомили, що взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій.

Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня.