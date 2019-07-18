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18 Липень 2019, Київ 18:17
Новини | Політика

Порядок під час виборів охоронятимуть понад 131 тисяча правоохоронців – МВС

Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня

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Порядок на позачергових виборах до Верховної Ради гарантуватимуть понад 131 тисяча правоохоронців, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Загалом у нас будуть залучені 131 тисяча 192 співробітники МВС, з яких понад 73 тисячі – співробітники Національної поліції. Підрозділи МВС повністю готові до виконання поставлених завдань і напередодні, і в день виборів», – наголосив він.

Раніше в поліції повідомили, що взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій.

Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня.

Вибори в Раду: хроніка ключових подій
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Вибори в Раду: хроніка ключових подій

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