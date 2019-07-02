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02 Липень 2019, Київ 14:36
Новини | Політика

Поліція відкрила 60 справ через порушення у виборчій сфері

Найбільше кримінальних проваджень розпочато в Одеській (8) і Дніпропетровській областях (7), а також у Києві (6)

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Від початку передвиборчої кампанії поліція почала 60 кримінальних проваджень через порушення у виборчій сфері, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зокрема, 48 кримінальних проваджень безпосередньо пов’язані з порушенням виборчого законодавства, ще 12 кримінальних проваджень – це злочини загально-кримінальної спрямованості, які опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу, повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Найбільше кримінальних проваджень розпочато в Одеській (8) і Дніпропетровській областях (7), а також у Києві (6).

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«Близько 80 відсотків із загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, безпосередньо стосуються порушення виборчих прав громадян. Також вони пов’язані з перешкоджанням вільному здійсненню громадянами виборчого права та підкупом виборців», – сказав Цуцкірідзе.

Загалом упродовж передвиборчої кампанії до органів поліції надійшло понад 1,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчій сфері.

«Переважно вказана інформація пов’язана з незаконною агітацією – 1093 факти, підкупом виборців – 114 фактів, перешкоджанням здійсненню виборчого права – 48 фактів», – сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, для гарантування публічної безпеки і порядку у день виборів заплановано залучити понад 72 тисячі поліцейських.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Вибори за «законом Януковича»
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Вибори за «законом Януковича»

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