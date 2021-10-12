Правоохоронці провели обшуки в «Київзеленбуді» через Куренівський парк

Подільська окружна прокуратура Києва та Національна поліція провели обшуки в приміщенні комунального об’єднання «Київзеленбуд», повідомила Київська міська прокуратура.

Як повідомили Радіо Свобода в самому об’єднанні, обшуки наразі завершилися.

Слідчі дії мали на меті вилучення документів у зв’язку з кримінальною справою про ймовірне привласнення коштів громади в ході благоустрою Куренівського парку на столичному Подолі.

«Між КО «Київзеленбуд» та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з благоустрою Куренівського парку в Подільському районі. По завершенню робіт сторони підписали акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеними об’ємами та вартістю», – йдеться в повідомленні.

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Прокуратура оцінює збитки міському бюджету у близько 800 тисяч гривень. Як заявляють у відомстві, заступнику генерального директора «Київзеленбуду» повідомили про підозру в розтраті майна та службовому підробленні.

У Київській міській державній адміністрації із посиланням на комунальне об’єднання заявили, що кримінальне провадження відкрили в лютому 2019 року щодо договорів, укладених у 2018-му.

«Київзеленбуд» надавав під час попередніх обшуків та надає наразі всі необхідні наявні документи з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку», – йдеться в повідомленні КМДА.

У серпні 2021 року Державна фіскальна служба повідомила про обшуки в комунальному підприємстві «Київзеленбуд» у зв’язку зі справою про ухилення від сплати податків групою компаній.