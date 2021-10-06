Суд відхилив касацію забудовника щодо Совських ставків у Києві – активісти

Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційну скаргу компанії-забудовника у справі про повернення Києву Совських ставків. Про це повідомили активісти ініціативи «Екопарк Совські ставки» та депутатка Київської міської ради Олена Пинзеник («Удар») 6 жовтня.

«Екопарку Совські ставки БУТИ!!! Верховний Суд підтримав людей і парк! Касацію залишено без задоволення!!!» – написала Пинзеник.

У пресслужбі суду на запит Радіо Свобода повідомили, що наразі не отримали офіційну інформацію про результати засідання.

Суд розглядав скаргу компанії «Господарник», яка оскаржувала рішення про повернення ділянки у комунальну власність. Позивачем у суді першої інстанції була Київська прокуратура в інтересах Київради.

За договором, укладеним між компанією «Господарник» та Київрадою (тоді очолюваною Черновецьким) у 2008 році, забудовник отримав ділянку площею в майже 200 тисяч квадратних метрів у оренду на 15 років для будівництва торговельно-розважального центру.

У червні Північний апеляційний господарський суд України відмовився задовольнити скаргу компанії «Господарник» на рішення про розірвання договору оренди на цю ділянку.

Місцеві активісти звинувачують забудовника в намірах знищити природні водойми. Натомість депутат Київради Ігор Баленко («Європейська солідарність»), із яким пов’язують компанію-забудовника, висловлював думку, що будівництво на Совських ставках принесло би громаді користь, бо із 19 гектарів нібито планували забудувати не все.