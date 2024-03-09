Поліція: під Харковом чоловік кинув гранату в автомобіль, його затримали

На Харківщині чоловік напідпитку кинув гранату в автомобіль своєї сусідки, його затримали, йдеться в повідомленні обласної поліції.

За даними відомства, інцидент трапився в селі Мала Рогань під Харковом – 25-річний чоловік взяв на балконі гранату РГД-5, яку знайшов взимку 2024 року, вийшов на вулицю, підійшов до припаркованого під будинком автомобіля Kia Sorento, вийняв чеку та кинув гранату під автомобіль.

«Внаслідок вибуху був пошкоджений автомобіль 31-річної сусідки. В момент вибуху жінка знаходилася вдома. Постраждалих осіб немає», – зазначили в поліції.

Відомо, що правоохоронці затримали чоловіка та порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Чоловік своє затримання наразі не коментував.