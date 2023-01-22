На Львівщині начальника патрульної поліції відсторонили від посади через подарунок дівчині – пресслужба

Начальника патрульної поліції Львівської області Романа Пилипенка усунули від посади, повідомляє пресслужба відомства в телеграмі.

За словами поліціянтів, сьогодні, 22 січня, у мережі поширили відео, на якому Пилипенко дарує своїй дівчині перепустку, котра дозволяє їй їздити площею Ринок у Львові на автівці.

«За вказаними обставинами керівництвом департаменту патрульної поліції ухвалено рішення про усунення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків», – зазначають у патрульній поліції.

При цьому додали, що співробітники правоохоронних органів вже призначили службове розслідування.

Відомо також, що Пилипенко обіймав посаду начальника патрульної поліції Львівської області з червня 2017 року.