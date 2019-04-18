Поліція заперечує образи колишнього в’язня «ЛНР» та інших фанатів «Зорі»

Поліція Кіровоградської області категорично заперечує образи вболівальників луганської «Зорі» під час та після футбольного матчу Кубка України з «Інгульцем» із селища Петрове, що відбувся 17 квітня. Про це Радіо Свобода повідомила 18 квітня речниця Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.

«Інформація щодо начебто образ на адресу вболівальників від поліцейських не відповідає дійсності», – вказала речниця.

За її словами, під час матчу вболівальники луганської команди порушували порядок – провокували бійки, розпивали спиртні напої, розпилювали сльозогінний газ, на зауваження поліції не реагували. Через це 10 фанатів «Зорі» були затримані в адміністративному порядку. Із заявами про побиття до медиків чи правоохоронних органів вони не зверталися, уточнила речниця.

Раніше 18 квітня колишній в’язень угруповання «ЛНР» Владислав Овчаренко написав у Facebook, що «ніколи не думав, що після 5 років війни, після Майдану футбольних фанатів будуть забивати з криками «ложись, бандера»… Пси в погонах учора показали, як йде реванш старої системи!»

Перепост цього повідомлення зробила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, стверджуючи, що «його (Овчаренка – ред.) і його друзів дубасили наші доблесні правоохоронні органи за проукраїнську позицію».

У лютому начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачався за дії підлеглого, який виявив свої антиукраїнські погляди під час затримання активістів. «Стосовно вигуку («Ложись, бандера» російською мовою, його чути на відео, знятому учасниками протесту – ред.), який допустив наш працівник, я особисто як керівник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Безумовно, цей працівник буде покараний», – зазначив Крищенко.

За підозрою у перевищенні службових повноважень під час затримання активістів заарештували поліцейського Василя Мельникова. Політик Олександр Вілкул заявив 13 лютого, що вніс за поліцейського 115 тисяч гривень застави.