В окупованих Пологах лікарню використовують лише для поранених військових РФ – прокуратура

В окупованих російськими військовими Пологах Запорізької області російські військовослужбовці захопили лікарню, замінували її і використовують медичний заклад лише для лікування поранених російських військових, повідомив Офіс генпрокурора.

За повідомленням, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«За даними слідства, 4 квітня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з метою залякування цивільного населення міста Полог захопили і замінували районну лікарню. Наразі медичний заклад використовується виключно для розміщення поранених російських військових», – йдеться в повідомленням.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління СБУ в Запорізькій області, додали в ОГП.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».