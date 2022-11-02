Полоненого бойовика «ЛНР» засудили до 8 років ув’язнення – ОГП

Жителя Суходольська, що на Луганщині, засудили до 8 років позбавлення волі, повідомив Офіс генерального прокурора 2 листопада.

Як довело обвинувачення, чоловік вступив до так званої народної міліції незаконного збройного угруповання «ЛНР» у жовтні 2021 року.

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«Чоловік став механіком-водієм «3 мотострілецького батальйону 8 мотострілецької роти 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу». Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалась представниками «ЛНР» для координації і ведення бойових дій проти підрозділів ООС», – йдеться в повідомленні.

Українські військові взяли обвинуваченого в полон у Сєвєродонецьку 1 червня.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.