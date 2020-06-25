У Пакистані зняли з авіарейсів майже 150 пілотів через «сумнівні» ліцензії на польоти

Компанія Pakistan International Airlines повідомила, що зняла з авіарейсів майже 150 із 426 пілоті після урядового розслідування, в ході якого з’ясувалося, що у них «сумнівні» ліцензії на польоти.

Керівництво міністерства, що займається транспортними і авіаперельотами, ухвалило таке рішення після звіту перед парламентаріями про недавню катастрофу літака «Пакистанських міжніродних авіаліній», що є національним авіаперевізником країни.

У відомстві вказали: в перебігу розслідування з’ясувалося, що сотні пакистанських пілотів, які працюють на національних авіалініях, а також в деяких іноземних компаніях, отримали свої ліцензії пілотів шляхом обману чи шахрайства.

22 травня при заході на посадку в аеропорт Карачі розбився пасажирський лайнер Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, в результаті чого загинули 97 із 99 осіб на борту. На землі через падіння на житлові квартали померла незабаром після госпіталізації 13-річна дівчинка.

Спочатку повідомлялося, що аварія сталася через «відмову двигуна», втім тепер влада каже, що причиною аварії стала «помилка пілотів», які зокрема відволіклися на обговорення пандемії коронавірусу. Про таку версію напередодні повідомили і західні ЗМІ.