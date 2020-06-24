Пілоти лайнера, який розбився у травні в Карачі, відволіклися на обговорення пандемії – Reuters

Пілоти пасажирського лайнера Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, який у травні розбився у Пакистані, протягом усього польоту відволікалися на обговорення пандемії коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на попередній звіт про причини катастрофи, презентований міністром авіації країни парламенту.

Зазначається, що пілоти говорили про епідемію безпосередньо перед катастрофою, через що не були сфокусовані на польоті.

Згідно з попередніми даними, причиною катастрофи стала помилка екіпажу і наземних служб. Повідомляється, що диспетчери рекомендували екіпажу не здійснювати посадку і зайти на ще одне коло, командир екіпажу відповів «я впораюся», після чого продовжив обговорювати зі своїм напарником пандемію. Чорний ящик показав так само, що шасі літака було підняте після того, як його опустили для посадки.

У доповіді мовиться, що у лайнера не було технічних несправностей, а пілоти були повністю здорові. Зазначається також, що їх захоплення темою можна пояснити тим, що епідемія зачепила і їх сім’ї.

Літак розбився при заході на посадку в аеропорт Карачі 22 травня і впав на житлові будинки. В управлінні цивільної авіації Пакистану повідомили, що пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою.

Станом на ранок 23 травня повідомлялося про 97 загиблих в результаті авіакатастрофи. Пізніше померла ще одна людина, яка в момент катастрофи була на землі.