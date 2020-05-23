Кількість жертв авіакатастрофи в Пакистані зросла до 97

Влада пакистанської провінції Сінд повідомила про 97 загиблих внаслідок авіакатастрофи пасажирського Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines в Карачі.

Літак розбився при заході на посадку в аеропорт Карачі в п’ятницю вдень і впав на житлові будинки. В управлінні цивільної авіації Пакистану повідомили, що пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою.

На борту перебували 99 людей, зокрема вісім членів екіпажу. Досі невідомо, скільки серед загиблих жителів будинків, в які врізався лайнер. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Під час аварії вижили двоє пасажирів, вони в стабільному стані.