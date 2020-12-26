Половина української економіки перебуває в тіні – Гетманцев

Половина української економіки перебуває нині в тіні, констатував в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Таким чином він прокоментував результати дослідження української економіки від компанії Ernst & Young. Експерти Ernst & Young констатували: 846 мільярдів гривень або майже чверть (23,8%) від офіційного ВВП України за 2018 рік перебуває в тіні. За розрахунками Гетманцева, насправді частка української економіки, що є зараз у тіні, становить «плюс-мінус 50%».

«Я роблю висновок цей тому, що просто порівнюю суму операцій, яка проходить через фіскальні апарати, через РРО (реєстратори розрахункових операцій – ред.), і та, яка не проходить... Загальний обсяг споживання – у нас в Україні проходить десь 40% через РРО. І тому ми з вами десь в обсязі половина. Бо (певний обсяг – близько 10% – ред.) можуть там не проходити за певних умов через РРО, наприклад, безготівка чи щось інше. Але ми з вами повинні констатувати, що плюс-мінус це 50%. І ми з вами, на жаль, не можемо зробити дослідження, які були би точнішими. Але і та цифра, про яку говорить Ernst & Young, також завелика. Вона страшна! Але я вважаю, що сума є більшою, цей обсяг (тінізації – ред.) є більшим», – зазначив Данило Гетманцев.

На думку голови парламентського комітету, Україна є нині найбіднішою державою Європи, якщо не рахувати Молдову – «у Молдові гірша ситуація, але ми з нею змінюємося рік від року».

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Повністю Суботнє інтерв’ю з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.