В окупованому Криму суд розгляне скаргу на відмову проводити перевірку щодо загибелі Веджіє Кашка – Полозов

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму розгляне апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову проводити перевірку за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це у «Фейсбуці» повідомив сам Полозов.

Він додав, що засідання призначене на 15:30 6 травня.

14 лютого підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя відмовив адвокату Полозову у скарзі на відмову слідчого проводити перевірку за фактом загибелі Веджіє Кашка. Суддя Ольга Кузнєцова заявила, що Кашка «була старенькою і від цього померла.