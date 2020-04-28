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28 квітня 2020, Київ 21:19
Новини | Політика

В окупованому Криму суд розгляне скаргу на відмову проводити перевірку щодо загибелі Веджіє Кашка – Полозов

Полозов повідомив про призначення розслідуванням для розгляду його скарги

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму розгляне апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на відмову проводити перевірку за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це у «Фейсбуці» повідомив сам Полозов.

Він додав, що засідання призначене на 15:30 6 травня.

14 лютого підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя відмовив адвокату Полозову у скарзі на відмову слідчого проводити перевірку за фактом загибелі Веджіє Кашка. Суддя Ольга Кузнєцова заявила, що Кашка «була старенькою і від цього померла.

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