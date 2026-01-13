Британія та Польща домовилися про співпрацю у сфері ППО – ЗМІ

Велика Британія та Польща домовилися про тіснішу співпрацю у сфері запобігання повітряним та ракетним загрозам, прагнучи посилити захист свого неба, повідомляє Politico.



За даними виданнями, британські та польські військовослужбовці навчатимуться разом у віртуальних середовищах для вдосконалення методів протиповітряної оборони, а вісім польських військових пілотів вертольотів пройдуть навчання у Британії за програмою військової авіації НАТО.

Двоє польських інструкторів з пілотування вертольотів будуть постійно дислокуватися на базі RAF Shawbury у Вест-Мідлендсі. Про це було оголошено під час візиту польського президента Кароля Навроцького до Даунінг-стріт у вівторок.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав Польщу «важливим союзником Британії в цю епоху зростаючих загроз» і сказав, що разом вони «підвищують обороноздатність Європи і протистоять загрозі з боку (Володимира) Путіна».

Британські винищувачі провели місію з протиповітряної оборони над Польщею в рамках спільної реакції союзників на вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір, причому пілоти з обох країн літали разом у рамках місії НАТО «Східний вартовий».

У вересні 2025 року 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.

Натомість у Росії заявили, що вони не атакують дронами чи ракетами держави Євросоюзу чи НАТО.



