Польща припускає ексгумацію останків воїнів УПА на горі Монастир – Дробович

Польська сторона припускає, що для відновлення надгробку воїнам Української повстанської армії на горі Монастир потрібно буде дослідити останки похованих там людей. Про це Радіо Свобода повідомив директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

«3 грудня ми почули від представників IPN (Польського інституту пам’яті – ред.), що прізвища воїнів УПА, зазначені на надгробку, можуть потребувати перевірки та уточнення. На думку польських партнерів, такою перевіркою може бути дослідження могили, тобто проведення робіт із пошуку та ексгумації останків», – сказав він.

Водночас, за словами голови УІНП, його установа стоїть на позиції, що розкопки могил під легальними пам’ятниками з попередньо узгодженими написами может призвести до «постійних ревізій попередніх домовленостей».

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«Крім того, невиправданим є турбування тлінних останків людей без якоїсь надзвичайної потреби», – додав Дробович.

Він нагадав, що торік, ще до відновлення меморіальної плити на Монастирі, Україна з власної ініціативи надала польській стороні два дозволи на пошукові роботи у Львові. Тоді фахівці пошукової польсько-української групи виявили межі братської могили польських солдат на території старого цвинтаря на Збоїщах. За його словами, Польща хотіла б отримати нові дозволи на ексгумацію віднайдених у Львові останців та на нові пошукові роботи.

«Ми готові йти на зустріч, але стоїмо на тому, щоб це був двосторонній процес. Пошукові роботи не є самоціллю. Їх закономірним підсумком є увічнення пам’яті. Відтак місця пам’яті і поховання мають бути захищеними на рівні держави – як у Польщі, так і в Україні», – додав він.

За словами Дробовича, УІНП вимагає відновити меморіальну плиту з переліком імен загиблих військових УПА на горі Монастир у первинному вигляді. Він зазначив, що проєкт пам’ятника був офіційно закріплений польськими посадовцями, а сам він є під охороною польського законодавства.

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«УІНП не наполягає на жодних нововведеннях чи додаванні нових елементів до цього пам’ятного знаку, а лише на дотриманні уже визнаних Польщею домовленостей», – підсумував він.

3 грудняв Польщі відбулася зустріч української делегації Українського інституту національної пам’яті (УІНП) на чолі з Антоном Дробовичем із головою Інституту національної пам’яті Республіки Польща (Instytut Pamięci Narodowej) доктором Ярославом Шареком та представниками IPN.

У 2015 році невідомі розтрощили гранітну плиту з переліком 62-х загиблих вояків, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір. У січні 2020 року вандали знову понівечили пам’ятну дошку.

Надмогильну плиту нещодавно відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.