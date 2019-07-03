Почався збір підписів під петицією щодо відкриття генконсульства України у Познані

Громадяни України розпочали збір підписів під петицією до президента України з проханням відкрити у польському місті Познань генеральне консульство України. За три дні лист підписали 64 людини, а потрібно 25 тисяч підписантів.

У петиції вказано, що, за різними даними, на території Польщі перебувають від 1 до 2 мільйонів громадян України. З них понад 170 тисяч, а це студенти, тимчасові та постійні працівники, члени їхніх родин, проживають у Великопольському воєводстві.

У Познані у 2007 році польський підприємець і меценат Лукаш Горовський відкрив і фінансував Почесне консульство України і допомагав громадянам України у різних питаннях, а також при консульстві почало працювати культурне товариство «Польща-Україна», заснував і фестиваль культури «Українська весна» у Познані. Після смерті Лукаша Горовського 8 квітня 2011 року його син Вітольд очолив Почесне консульство України у Познані і продовжив справу батька.

Однак у вересні цього року Вітольд Горовський припиняє свою діяльність через сімейні обставини.

Відтак Великопольське воєводство залишається без консульства і понад 170 тисяч громадян України, що проживають на території воєводства, мають реєструватися у чергу до консульського відділу Посольства України у Варшаві. Також люди будуть позбавлені можливості отримати консультацію або записатися на прийом до генерального консула безпосередньо у Познані і не матимуть куди звернутися у разі надзвичайних ситуацій чи нещасного випадку, про це сказано у петиції.

На сьогодні у Польщі є чотири консульські установи. Оскільки число українських громадян у Польщі збільшується, консульські установи у Варшаві, Кракові, Любліні та Ґданську працюють у напруженому режимі, нездатні швидко реагувати на звернення громадян України.