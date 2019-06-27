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27 Червень 2019, Київ 15:37
Новини | Події

У Польщі збирають гроші для родини заробітчанина, тіло якого покинули в лісі

У 36-річного прикарпатця Василя Чорнея залишились троє малолітніх дітей

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У Польщі організували збір коштів для родини українського заробітчанина Василя Чорнея, якого польська підприємець покинула у лісі. Ініціатива зібрати фінансову допомогу належить почесному консулу України у Познані, громадянину Польщі Вітольду Горовському. Як повідомив він у Facebook, на сьогодні зібрано понад 140 тисяч злотих (майже мільйон гривень). Збір коштів триває.

Також Почесне консульство України у Познані домоглось 6-річної виплати пенсії для родини покійного Василя Чорнея і консул надав правову допомогу.

Василь Чорней 4 місяці неофіційно працював у Великопольському воєводстві у Польщі. Тіло чоловіка 13 червня знайшов місцевий лісник, за 125 кілометрів від місця праці.

Поліція Польщі встановила особу заробітчанина, а також, що він скаржився на самопочуття. Однак власниця фірми, за попередніми даними, заборонила викликати йому швидку допомогу. Поліція Польщі затримала власницю фірми на 3 місяці, зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі. Попередньо, жінку звинувачують у ненаданні допомоги непритомному чоловікові. Їй загрожує п’ятирічне ув’язнення.

На Івано-Франківщині поховали заробітчанина Василя Чорнея, якого відвезли у ліс помирати – відео
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На Івано-Франківщині поховали заробітчанина Василя Чорнея, якого відвезли у ліс помирати – відео

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У 36-річного прикарпатця Василя Чорнея залишились троє дітей віком від 7 до 12 років. 26 червня його поховали у рідному селі.

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