У Польщі збирають гроші для родини заробітчанина, тіло якого покинули в лісі

У Польщі організували збір коштів для родини українського заробітчанина Василя Чорнея, якого польська підприємець покинула у лісі. Ініціатива зібрати фінансову допомогу належить почесному консулу України у Познані, громадянину Польщі Вітольду Горовському. Як повідомив він у Facebook, на сьогодні зібрано понад 140 тисяч злотих (майже мільйон гривень). Збір коштів триває.

Також Почесне консульство України у Познані домоглось 6-річної виплати пенсії для родини покійного Василя Чорнея і консул надав правову допомогу.

Василь Чорней 4 місяці неофіційно працював у Великопольському воєводстві у Польщі. Тіло чоловіка 13 червня знайшов місцевий лісник, за 125 кілометрів від місця праці.

Поліція Польщі встановила особу заробітчанина, а також, що він скаржився на самопочуття. Однак власниця фірми, за попередніми даними, заборонила викликати йому швидку допомогу. Поліція Польщі затримала власницю фірми на 3 місяці, зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі. Попередньо, жінку звинувачують у ненаданні допомоги непритомному чоловікові. Їй загрожує п’ятирічне ув’язнення.

У 36-річного прикарпатця Василя Чорнея залишились троє дітей віком від 7 до 12 років. 26 червня його поховали у рідному селі.