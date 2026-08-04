Польща втретє за тиждень заявила про перехоплення літака-розвідника РФ

Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник, повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

За його даними, йдеться про літак Іл-20М. Це сталося за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін.

«Росія знову проводить дії провокаційного характеру поблизу кордонів держав НАТО, перевіряючи пильність та готовність систем оборони союзу», – написав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

Російська сторона поки що не коментувала це повідомлення.

3 серпня міністр оборони Польщі також повідомляв про російський літак-розвідник Іл-20М, який був перехоплений за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба над Балтійським морем.

31 липня схожий інцидент стався приблизно за 40 кілометрів на північ від міста Колобжег. Перехоплення 31 липня сталося наступного дня після того, як російська крилата ракета Х-101 під час масованого удару РФ по Україні увійшла до повітряного простору Польщі і впала на території Люблінського воєводства. Через цей випадок Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ.

У березні й квітні польське командування повідомляло, що його винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, що летів над Балтійським морем.